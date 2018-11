Man verwondt agent met mes in Brussel

Een Belgische agent is dinsdagmorgen met een mes gestoken en daardoor lichtgewond geraakt. Het parket in Brussel meldde dat de man buiten levensgevaar verkeert. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een tweede agent kon de aanvaller neerschieten en raakte hem in de borst. De dader is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Eerder had de krant La Dernière Heure gemeld dat door de aanval twee agenten gewond waren geraakt. Getuigen zeiden tegen de krant dat de dader ‘allahu akbar’ riep. Volgens La Dernière Heure was de dader een bekende van justitie en was hij betrokken bij wapenhandel, maar werd hij niet verdacht van betrokkenheid bij terrorisme.

Het incident had plaats bij het hoofdkwartier van de Brusselse politie op de Kolenmarkt. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon repte van „een laffe aanval” op de politie.