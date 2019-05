Man vervolgd na explosievenvondst Christchurch

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten zien geen verband tussen de vondst van een vermoedelijke bom in Christchurch en de bloedige aanslagen op moskeeën in die stad. Dat maakte de politie bekend nadat een verdachte in staat van beschuldiging was gesteld.

De autoriteiten vonden dinsdag in de wijk Phillipstown munitie en „een vermeend explosief”. Ze arresteerden een 33-jarige man. Die wordt nu vervolgd voor het bezit van munitie, explosieven en ander illegaal wapentuig.

In Christchurch vielen vorige maand tientallen doden door schietpartijen in twee moskeeën. De politie heeft echter geen aanwijzingen dat de verdachte daar iets mee te maken heeft. „Er is geen relatie bekend tussen de 33-jarige man en de aanslagen in Christchurch van 15 maart”, zegt de politie. Die zoekt geen andere verdachten meer.