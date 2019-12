Man verpletterd door 61 meter hoge mammoetboom

Een 28-jarige man is op kerstavond omgekomen toen in Californië een 61 meter hoge mammoetboom omviel, meldden verschillende media vrijdag. Dat gebeurde in het natuurreservaat Muir Woods, vlakbij San Francisco. De zogeheten sequoia behoort tot de grootste en zwaarste bomensoorten ter wereld.

Subhradeep Dutta liep samen met twee anderen rond in het park toen de boom omviel. Een van hen raakte gewond, terwijl de ander wist te ontkomen. De mammoetboom viel vermoedelijk na een serie zware winterstormen. De boom had een diameter van bijna anderhalve meter en was zo hoog als een gebouw van veertien verdiepingen.

Een woordvoerder van het park noemde het ongeluk „zeer zeldzaam” en betuigde steun aan de nabestaanden van Dutta.

Ieder jaar bezoeken ongeveer een miljoen mensen Muir Woods. Het reservaat blijft open, op het gedeelte na waar de boom omviel.