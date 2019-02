Man vergeet Picasso-vaas in trein

Een Picasso-vaas van keramiek is in Duitsland spoorloos verdwenen nadat een man het waardevolle kunstvoorwerp in de trein had laten liggen.

De 76-jarige man was op 15 februari onderweg van Kassel naar Düsseldorf, zei de federale politie in Münster dinsdag. Bij het overstappen in Hamm liet hij een grote boodschappentas in de treincoupé achter. Nog op het perron merkte hij zijn vergeetachtigheid op en lichtte het spoorwegpersoneel in, dat de conducteur opbelde. Die doorzocht onmiddellijk de trein, maar de tas werd niet gevonden.

In de tas zat volgens de politie een originele vaas van Pablo Picasso uit 1953 met het motief ‘Le Hibou’ (De Uil). „We nemen 100 procent aan dat het zijn eigendom is”, zei de woordvoerder. De 26 centimeter hoge kruik heeft volgens de eigenaar een waarde van minstens 10.000 euro. De politie stelt een onderzoek in naar de verdwijning.