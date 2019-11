Man verdrinkt zieke hond: zes maanden cel

Een man die in Duitsland een hond in de rivier Ruhr gooide, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. De 58-jarige dader gooide het teefje naar eigen zeggen in het water omdat ze ernstig ziek was, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Mülheim (Noord-Rijnland-Westfalen). Het dier overleefde het niet.

De hond was naar verluidt van de toenmalige partner van de man. Die verklaarde dat hij het geld niet had om het zieke dier te laten inslapen. Daarom smeet hij de hond zo’n elf maanden geleden in de Ruhr. Omstanders deden nog een poging het dier te redden, maar dat was tevergeefs. De brandweer trof de hond uiteindelijk dood aan.

De man heeft volgens de rechtbank al een fors strafblad. Daarom krijgt hij geen voorwaardelijke straf.