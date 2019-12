Man vast na schade aan peperdure Picasso in Londen

De Britse autoriteiten vervolgen een man die een schilderij met een waarde van zo’n 20 miljoen pond (ruim 23 miljoen euro) zou hebben beschadigd in museum Tate Modern in Londen. Het gaat om een werk van Pablo Picasso uit 1944, bericht de BBC.

Het werk Bust of a Woman wordt vanwege het incident momenteel niet getoond. Het doek is naar verluidt gescheurd, maar het museum wil niet in detail treden over de schade. Een woordvoerder zegt dat experts het schilderij onderzoeken.

Op het schilderij is volgens het museum Dora Maar te zien, de minnares van Picasso. Die zou het werk in Parijs hebben geschilderd, vlak voor het einde van de nazibezetting. Het schilderij zou zaterdag zijn gevandaliseerd. De vermeende dader, een 20-jarige man, blijft voorlopig vastzitten.