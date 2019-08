Man valt agent in Londen aan met machete

Een agent is in Londen ernstig gewond geraakt door een aanval met een machete. Het lukte hem nog wel zijn belager uit te schakelen met een taser, meldt de politie in de Britse hoofdstad.

De politie heeft geen aanwijzingen dat de dader terroristische motieven had. De man had een stopteken van een politiewagen genegeerd, maar stopte na een korte achtervolging alsnog in de wijk Leyton. Hij ging vervolgens een agent te lijf met zijn kapmes en stak het slachtoffer meerdere keren.

De gewonde agent is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand wordt omschreven als „kritiek, maar stabiel”. De politie vermoedt dat de aanvaller de drug GHB had gebruikt.