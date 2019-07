Man uren vast in stijgend water Engeland

De Britse hulpdiensten hebben de handen vol gehad aan het redden van een man die bekneld was geraakt tussen rotsen aan de kust. Het zeewater steeg tijdens de uren durende reddingsoperatie in de plaats Sheringham (Norfolk) tot de nek van het slachtoffer, bericht Sky News maandag.

De man was in de problemen geraakt toen hij zijn kind te hulp schoot, dat was uitgegleden. De vader kwam vervolgens zelf met zijn been vast te zitten tussen twee rotsen. Ondertussen kwam de vloed op en moesten hulpverleners zorgen dat zijn hoofd boven water bleef.

Een getuige vertelde dat een groep reddingswerkers bij de rotsen stond, maar zij slaagden er ook niet in de man los te maken. „Later zag ik twee grote trucks aankomen, met apparatuur die kon worden gebruikt bij het breken van de rotsen om de man los te maken.”

Het duurde uiteindelijk zo’n vier uur voordat het slachtoffer uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Een woordvoerder van de kustwacht spreekt over een „erg angstige ervaring” voor de man.