Man uitgeschakeld na explosie station Brussel

Belgische militairen hebben dinsdagavond een man neergeschoten nadat zich in het Centraal Station van Brussel een ontploffing had voorgedaan. De politie behandelt het incident als een mogelijke terreurdaad. Er zouden verder geen slachtoffers zijn gevallen.

Op beelden is te zien dat een klein vuur woedde in het rokerige station en dat reizigers in paniek het station ontvluchtten. Volgens ooggetuigen is een trolley of koffer ontploft en zou de man kort daarvoor ‘Allah Akhbar’ hebben geroepen. De materiële schade is beperkt.

Uit kleding van de uitgeschakelde man zouden draden hebben gestoken. Berichten dat hij een bomgordel droeg zijn niet bevestigd. Over zijn identiteit en motief is nog niets bekendgemaakt. Onderzocht wordt of hij nog explosieven bij zich had.

De politie en het leger waren al in de buurt en evacueerden het station snel. De omgeving is afgezet. Het treinverkeer werd kort na 21.00 uur stilgelegd, later ook op de andere stations in de Belgische hoofdstad.

De Belgische regering volgt de situatie op de voet. Premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon overleggen met vertegenwoordigers van politie, leger en inlichtingendiensten over de situatie. Het Openbaar Ministerie geeft om 22.45 een persconferentie.