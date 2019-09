Man tikt 55.000 pond af voor biertje

De bierprijzen zijn er normaal al niet om over naar huis te schrijven, maar dit keer had een Australiër in het Engelse Manchester daadwerkelijk iets te klagen. Cricket-verslaggever Peter Lalor tikte namelijk in een hotel 55.000 pond (ruim 60.000 euro) af voor een biertje. Dat gebeurde door een foutje van het hotel, waar hij die avond een drankje ging doen.

„Toen ik betaalde, had ik mijn bril niet op en er was een probleem met de machine, dus ik moest mijn gegevens twee keer invoeren”, vertelt Lalor aan The Guardian. De manager van het hotel erkende meteen de fout en zei zijn best te doen om het geld terug te storten.

Lalor verliet het hotel nog met de gedachte dat de bank zo’n groot bedrag sowieso niet zou accepteren. Maar de volgende dag werd hij gewekt door een alarmerend telefoontje van zijn vrouw. „Het lijkt erop dat ik het duurste bier in de geschiedenis heb besteld. Hij was lekker, maar niet zo lekker”, zegt Lalor.