Man sterft door haaienbeet in Australië

Een man is zondag in Australië gedood toen hij door een haai werd aangevallen. Dat gebeurde bij Cable Beach in Broome aan de noordwestkust, meldden lokale media.

Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar ter plekke dood verklaard, zei persbureau AAP.

Volgens de autoriteiten is het incident van zondag de achtste dodelijke haaienaanval in Australische wateren dit jaar. 2020 is daarmee een van jaren met de meeste dodelijke haaienaanvallen van het land.

In tegenstelling tot sommige andere delen van de kust worden er echter relatief weinig aanvallen van haaien geregistreerd in de buurt van Broome.