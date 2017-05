Man steekt zichzelf in brand en sterft

Een 54-jarige man heeft zichzelf in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van München met meerdere liters benzine overgoten en in brand gestoken, meldde de politie. Voorbijgangers vonden de man op de Marienplatz voor het stadhuis op de grond liggen.

Ze konden met moeite de vlammen doven. De reddingsdiensten troffen de man zo zwaargewond aan, dat hij een uur later in een ziekenhuis aan zijn brandwonden overleed.

De achtergrond van zijn daad is onduidelijk. De man was met zijn auto het voetgangersgebied van het plein opgereden. Op zijn auto had hij met viltstift meerdere slogans geschreven zoals: ‘Nooit meer oorlog op Duitse bodem’, en ‘Amri is slechts het topje van de ijsberg’, zei een politiewoordvoerder.

Anis Amri voerde de islamistische terreuraanslag met twaalf doden op de Berlijnse kerstmarkt uit. De politie spreekt vooralsnog nog niet van een politieke achtergrond van de zelfverbranding.