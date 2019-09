Man steekt kinderen dood op school in China

Een man heeft acht kinderen op een lagere school in het midden van China met een mes doodgestoken. Twee andere kinderen zijn gewond geraakt bij de steekpartij in Baiyangping in de provincie Hubei op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Dat meldt de South China Morning Post. Een 40-jarige verdachte is aangehouden.

Dergelijke aanvallen komen geregeld voor in China. Eerder dit jaar werden twee leerlingen gedood bij een aanval op een school in Baijiaping in de provincie Hunan. Op een school in Peking raakten in januari twintig kinderen gewond toen een monteur op hen insloeg met een hamer. In april vorig jaar zijn negen leerlingen gedood en zeker tien gewond geraakt buiten een middelbare school in de provincie Shaanxi door een aanvaller die naar verluidt een voormalige leerling was die wraak wilde nemen omdat hij gepest werd.