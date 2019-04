Man steekt jas in brand bij Witte Huis

Een man heeft vrijdag bij het Witte Huis in Washington zijn jas in brand gestoken. Ook werd een verdacht pakketje in de buurt van de man gevonden. Wat daar precies in zat is onduidelijk, maar de verdachte is door de geheime dienst gearresteerd. Het is niet duidelijk of hij het op president Donald Trump had gemunt.

Vanwege het incident is een klein gebied bij het Witte Huis tijdelijk afgesloten geweest. Een woordvoerder van de geheime dienst heeft gezegd dat de man geen bedreiging vormde voor Trump, die in het Witte Huis woont. De verdachte is behandeld aan zijn verwondingen.

In januari werd al een 21-jarige man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op het Witte Huis. Hij zou van plan zijn geweest een opening in het gebouw te maken met explosieven, om vervolgens zoveel mogelijk slachtoffers te maken.