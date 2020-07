Een man heeft op verschillende plaatsen in een Noorse stad vrouwen aangevallen en gestoken met een mes. Een vrouw kwam om het leven terwijl twee anderen gewond raakten.

Het incident was in de nacht van dinsdag op woensdag in de plaats Sarpsborg, ongeveer 90 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Oslo. De man handelde volgens eerste onderzoek van de politie alleen en was bekend bij de politie. Over zijn motief is niets bekend.