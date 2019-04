Man steekt flat in brand en doodt 5 mensen

De Zuid-Koreaanse politie heeft een 42-jarige man gearresteerd nadat hij brand had gesticht in zijn flat en vijf mensen doodstak die probeerden te vluchten voor de vlammen.

Het incident gebeurde woensdag voor zonsopgang in de stad Jinju, ten zuidoosten van Seoul. De dader viel medebewoners van het gebouw aan toen die via een trap probeerden te ontkomen aan de vuurzee. Onder de vijf vermoorde mensen was een 12-jarig meisje. Dertien andere bewoners raakten gewond.

De man verklaarde dat zijn acties waren uitgelokt door „achterstallige lonen”, zei de politie.