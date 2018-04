Man steekt ex en kind dood op perron Hamburg

Een 33-jarige man heeft donderdag in een metrostation in Hamburg zijn 34-jarige ex-vrouw en hun gezamenlijke kind van een jaar met een mes gestoken. Het kind overleed ter plekke. De vrouw bezweek later in het ziekenhuis.

De man is gearresteerd. Volgens Duitse media komt hij uit het Afrikaanse Niger en had hij na het incident zelf de politie gealarmeerd. De vrouw heeft de Duitse nationaliteit.

De achtergronden van de steekpartij zijn niet duidelijk. Volgens de politie heeft de man „zeer doelgericht en zeer heftig” op de slachtoffers ingestoken.

Het metroverkeer langs het veelgebruikte station in het centrum van Hamburg werd na de steekpartij stilgelegd.