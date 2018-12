Een vermoedelijk verwarde man heeft zondagmiddag op het treinstation van het Oost-Franse Mulhouse drie vrouwen met een mes gestoken. Hij deed dat hoogstwaarschijnlijk zonder aanleiding. De krant L’Alsace meldde dat de drie vrouwen gewond naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De vrouwen zijn niet in levensgevaar. De man is aangehouden en in hechtenis genomen. Hij sprak onsamenhangend en maakte een verwarde indruk. Daarom heeft de politie een psychiater ingeschakeld.