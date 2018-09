De politie heeft een man gearresteerd die zeven mensen heeft gestoken in het centrum van Parijs. Volgens Le Parisien is de aanvaller meerderjarig en heeft de Afghaanse nationaliteit. Vier slachtoffers zijn zwaargewond. Onder de slachtoffers zijn twee Engelsen. De man had een mes en een ijzeren staaf.

De aanvaller stak eerst drie mensen neer in de bioscoop. Buiten viel hij nog eens vier mensen aan. Over de motieven is nog niets bekend.