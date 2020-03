Man sluit echtgenote op in badkamer vanwege coronapaniek

Uit angst voor het coronavirus heeft een man in Litouwen zijn echtgenote opgesloten in de badkamer. Ze mocht die ruimte niet meer uit omdat ze contact had gehad met iemand die in het buitenland was geweest, meldt de politie.

„We kregen een melding dat een echtgenoot en twee volwassen zonen weigerden de vrouw uit de badkamer te laten nadat ze had gezegd dat ze het virus misschien had opgelopen”, zegt een woordvoerder van de nationale politie in de Baltische staat, waar tot dusver één besmetting is gemeld.

Agenten namen poolshoogte en stelden vast dat geen geweld was gebruikt. Ook wilde de vrouw geen aangifte doen. „Daarom is een ambulance gebeld”, stelt de woordvoerder. Lokale media berichten dat de paniek voor niets was: uit een test bleek dat de vrouw niet is besmet met het virus.