Man slaat moeder in elkaar tijdens ruzie over wc-papier

Een 26-jarige man uit Californië is eerder deze week gearresteerd nadat hij zijn moeder in elkaar sloeg tijdens een ruzie over toiletpapier. De vrouw had de voorraad wc-papier voor hem verborgen omdat hij er veel te veel van zou gebruiken. Juist nu het nauwelijks te koop is vanwege hamstergedrag na de uitbraak van het coronavirus.

De ruzie brak rond drie uur ’s nachts uit in een woning in Saugus, een stad ten noorden van Los Angeles in de Verenigde Staten. De zoon sloeg zijn moeder in het gezicht en werd door de politie aangehouden voor mishandeling.

Een politiewoordvoerder liet weten dat de lockdown tot een toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld heeft geleid. „In veel huishoudens lopen de spanningen op door de richtlijn om vooral thuis te blijven. Dan is dit soort ruzies te verwachten.”