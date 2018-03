„Man schiet zichzelf neer bij Witte Huis”

Een man lijkt zichzelf te hebben neergeschoten bij het Witte Huis. Er vielen voor zover bekend geen andere slachtoffers, berichten Amerikaanse media. President Donald Trump en zijn echtgenote waren niet aanwezig in het gebouw.

Agenten van de de Secret Service hebben niet geschoten, zei een woordvoerster van de dienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president. De man zou één schotwond hebben. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Een woordvoerster van het Witte Huis liet weten dat Trump is geïnformeerd over het voorval.