Man schiet op voorbijgangers in Italië

De Italiaanse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vanuit een auto schieten op voorbijgangers in de centraal-Italiaanse stad Macerata. De man zou zaterdag op verschillende plekken in de stad het vuur hebben geopend. Daardoor zouden zeker vier mensen gewond zijn geraakt.

Italiaanse media melden dat onder de gewonden Afrikaanse migranten zijn. De schutter zou zich specifiek op zwarte mensen hebben gericht. Volgens Italiaanse media gaat het om een 28-jarige inwoner van Macerata die werd aangehouden nadat hij de fascistische groet had gebracht bij een monument in de stad voor gevallen militairen. Ook zou hij zich in een Italiaanse vlag hebben gehuld.

Na de schietincidenten riep de burgemeester van de stad, Romano Carancini, de burgers op om hun huizen niet te verlaten. De krant Corriere della Sera bericht dat de beschietingen mogelijk verband houden met de moord op een 18-jarige Italiaanse enkele dagen geleden. Bij het onderzoek naar haar overlijden is een Nigeriaanse migrant aangehouden.

Leider Matteo Salvini van de uiterst rechtse politieke partij Lega Nord legde de schuld voor de dood van de vrouw bij de centrumlinkse Italiaanse regering. Hij verklaarde op Facebook dat links door het toelaten van migranten „bloed aan de handen” heeft.