Man schiet op buren in Chicago, vier doden

Een 67-jarige man heeft in een appartementengebouw in Chicago vier mensen doodgeschoten. Een vijfde slachtoffer raakte zwaar gewond. Dat melden Amerikaanse media. Eerst werd gesproken over vijf doden, maar een van hen heeft het volgens de politie toch overleefd.

De man ging het appartement van een van zijn buren binnen en schoot drie mannen en een vrouw dood die net aan het avondeten zaten. Daarna trok hij naar een andere woning in het complex waar hij een vrouw neerschoot. Zij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie heeft de man gearresteerd, maar hij weigert te praten. Volgens de politie lag hij al langer overhoop met zijn buren en waren er klachten over hem.