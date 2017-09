Man schiet kerkgangers neer in Tennessee

Een man met een skimasker op heeft zondag in een voorstad van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee een vrouw doodgeschoten die uit een kerk kwam. Hij ging vervolgens het gebouw binnen en opende het vuur op andere kerkgangers die na de dienst op het punt stonden naar buiten te gaan. Zes mensen raakten gewond, meldden lokale media. Van twee was de toestand kritiek.

Tijdens een worsteling met een gewapend lid van de gemeente schoot de schutter zichzelf per ongeluk in de borst. Hij werd met niet-levensbedreigend letsel opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de politie is het een 25-jarige zwarte man, die voor zover bekend geen banden heeft met de kerk in de plaats Antioch. Zijn motief is nog onduidelijk.

Alle slachtoffers op een na zijn ouder dan zestig jaar.