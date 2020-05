Een man heeft in een steengroeve in het westen van Frankrijk drie mensen doodgeschoten en een vierde verwond. Hij probeerde daarna tevergeefs een einde aan zijn leven te maken en raakte daarbij zwaargewond.

Het incident deed zich voor in de plaats Saint-Varent ten zuidoosten van de stad Nantes. De man was kennelijk werkzaam in de groeve en was daar voor een bespreking. Daar begon hij te schieten. De achtergronden zijn niet bekend.