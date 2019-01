Man rijdt voetgangers aan en doodt eigen kind

Een man is in Luxemburg met zijn auto ingereden op een groep voetgangers. Daarbij kwam de tweejarige zoon van de bestuurder om het leven en raakten vier mensen gewond, onder wie een tweede kind. De autoriteiten denken dat de Luxemburger zijn slachtoffers opzettelijk heeft aangereden.

De automobilist reed woensdag in de plaats Wiltz in het hertogdom twee moeders met kinderwagens en een passant aan. Een van de slachtoffers is de voormalige partner van de automobilist, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft de 47-jarige man na de aanrijding opgepakt. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.