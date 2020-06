De politie in Londen heeft een man gearresteerd die met een auto twee voetgangers had aangereden, waarschijnlijk op het voetpad, bij Sloane Square in het centrum van de stad. De man was na de aanrijding weggevlucht kort daarna door de politie opgepakt.

De toedracht is niet duidelijk. Ook niet of opzet in het spel is of dat het een ongeval betreft. Enkele gebouwen in de buurt van het incident werden ontruimd toen de politie het voertuig onderzocht.