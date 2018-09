Man rijdt op Chinees plein in op mensen

Een man is woensdagavond op een druk plein in de Chinese stad Hengyang met zijn auto ingereden op wandelaars. Volgens de media hebben de autoriteiten gezegd dat er ten minste negen mensen om het leven zijn gekomen. Er vielen bovendien 46 gewonden, van wie er drie slecht aan toe zijn.

Een onlinekrant meldde dat de 54-jarige chauffeur, die door de politie is opgepakt, na te zijn uitgestapt ook nog verscheidene passanten heeft neergestoken. Andere bronnen beweren dat de vermoedelijke dader eerder is veroordeeld, onder meer wegens drugsdelicten en brandstichting. Over zijn motieven is nog niets bekendgemaakt.