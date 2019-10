Man rijdt met vrachtwagen in op auto’s

In de Duitse plaats Limburg heeft een man in een vermoedelijk gestolen vrachtwagen meerdere auto’s geramd. In totaal raakten 16 mensen gewond, van wie een ernstig, meldt de Frankfurter Neue Presse. De bestuurder van de vrachtwagen is gearresteerd.

De man zou met opzet zijn ingereden op de auto’s die bij een stoplicht stonden te wachten. Hij zou ook meerdere keren ‘Allah’ hebben geroepen, schrijft de krant die omstanders heeft gesproken. De politie roept op Twitter op voorzichtig te zijn met onbevestigde aannames. „Het onderzoek loopt - gelieve terughoudend te zijn met speculaties. Niemand heeft wat aan trollen of andere wilde speculaties.”

De hulpdiensten waren bij het incident in groten getale aanwezig. Meerdere mensen zaten door het ongeval vast in hun auto.