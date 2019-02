Een 23-jarige dronken automobilist is in het Duitse Bremen de etalage van een modezaak binnengereden en vervolgens achter het stuur in slaap gesukkeld. Ook bij aankomst van de politie was hij niet van plan uit te stappen en bleef hij in zijn auto zitten waar de motor nog van liep.

„Hij wilde doorslapen”, verklaarde de politie. Die nam daar geen genoegen mee en met vereende krachten werd de automobilist uit het voertuig gehaald. De man wordt vervolgd.