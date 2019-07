De Duitse politie heeft een 72-jarige automobilist van de weg gehaald die ongeveer 60 kilometer lang op drie snelwegen tegen het verkeer had gereden. Hij werd uiteindelijk op de A46 bij Neuss tot stoppen gebracht.

De man was de rit tegen het verkeer woensdagochtend begonnen op de A44 richting Mönchengladbach en was daarna via de A61 op de A46 beland. Door een wonder kwam de man niet in botsing met het overige verkeer. Volgens de politie was de man de weg kwijt geraakt.