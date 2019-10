Man rijdt 26 uur en valt in slaap bij politie

Een man is zondag in slaap gevallen toen hij door politieagenten met zijn bus aan de kant was gezet bij Koblenz. Hij was al 26 uur achtereen onderweg zonder rust te nemen, meldde de politie maandag. In de bus zaten vijf andere personen, die naar verschillende plekken in Duitsland en Nederland onderweg waren.

Tijdens de politiecontrole bleek dat er geen vergunning was voor personenvervoer. Ook voldeed de bus waarin de man reed niet aan de voorwaarden. De gordels werkten niet naar behoren, de hoofdsteun van de passagiersstoel ontbrak en ook de remmen waren versleten. De bus, die zeker twintig jaar oud is, werd direct in beslag genomen.

De bestuurder en de eigenaar van de bus kregen in totaal boetes van 3000 euro. Alle passagiers hebben na de aanhouding nieuw vervoer geregeld voor de rest van hun reis.