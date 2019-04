Man redt zoontje van dingo in Australië

Een man heeft zijn veertien maanden oude zoontje gered van dingo’s. De wilde honden hadden de slapende dreumes meegesleurd tijdens het kamperen op het Australische Fraser Island, bericht omroep ABC. Het kind liep een schedelbreuk en andere verwondingen op.

De ouders van het jongetje schrokken rond middernacht wakker van het gegil van hun kind. Een hulpverlener vertelde ABC dat de vader vervolgens poolshoogte ging nemen. Hij ontdekte dat dingo’s het kind wegsleepten. De dieren bevonden zich nog op enkele meters van de kampeerwagen van het gezin.

De man wist de dieren te verjagen en zijn zoon te ontzetten. Het kind is met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. De autoriteiten sturen rangers op pad om andere kampeerders te wijzen op de gevaren.

De wilde honden hebben zich op het eiland al eerder tegen mensen gekeerd. Berucht is ook de zaak van de baby Azaria Chamberlain. Zij verdween in 1980 tijdens een kampeertrip in Australië. Haar moeder stelde dat dingo’s verantwoordelijk waren, maar verdween zelf achter de tralies voor moord.

Later bleek dat de wilde honden vermoedelijk toch verantwoordelijk waren. Het verhaal van de moeder van Azaria werd verfilmd in A cry in the dark met Meryl Streep.