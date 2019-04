Man ramt auto Oekraïense ambassadeur Londen

Een nog onbekende man heeft zaterdag de geparkeerde auto van de ambassadeur van Oekraïne in Londen geramd. De gealarmeerde politie vuurde schoten op de auto af en arresteerde de inzittende. Niemand raakte gewond. De politie gaat niet uit van terrorisme.

Het officiële voertuig van de ambassadeur werd in de ochtend opzettelijk geramd terwijl het voor de ambassade geparkeerd stond, aldus een verklaring van de ambassade.

„De politie werd onmiddellijk gebeld en het voertuig van de verdachte werd geblokkeerd. Maar ondanks de politieacties raakte de aanvaller opnieuw de auto van de ambassadeur en werd de politie gedwongen het vuur op het voertuig van de dader te openen”, zei de ambassade.

Het incident gebeurde bij de Oekraïense ambassade in Holland Park, Kensington. Over het motief en de dader is nog niets bekend. De ambassade is de afgelopen weken niet bedreigd, zei een woordvoerder.