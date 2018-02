De politie in het Duitse Mönchengladbach heeft een man aangehouden die in zijn auto met 100 kilometer per uur door de stad raasde met een blauw zwaailicht op zijn dak. Hij reed diverse keren door rood voordat hij door de politie kon worden aangehouden.

De chauffeur bleek geen collega van de politie en mocht dus geen zwaailicht voeren. Bij nader onderzoek bleek hij ook te veel te hebben gedronken. De man verklaarde dat hij het zwaailicht wilde testen.