Man overlijdt week na aanrijding Melbourne

Ruim een week nadat een automobilist inreed op voetgangers in de Australische stad Melbourne is een 83-jarige man aan zijn verwondingen overleden. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer van het incident, waarbij zo’n twintig mensen gewond raakten.

Vorige week donderdag negeerde een 32-jarige Australiër met Afghaanse roots op een kruispunt met opzet een rood stoplicht en reed in op voetgangers die overstaken. Hij is aangehouden en wordt nu mogelijk ook vervolgd voor moord. Er liep al een aanklacht tegen hem van 19 gevallen van poging tot moord.

Volgens de politie kampt de verdachte met drugsverslaving en psychische stoornissen. In mei moet hij voor de rechter verschijnen.