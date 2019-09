Man overlijdt na sprong van kantoor Facebook

Een man is overleden nadat hij van de vierde etage van het hoofdkantoor van Facebook in het Amerikaanse Menlo Park was gesprongen. Dat hebben Facebook en de lokale politie bevestigd in Amerikaanse media.

„We zijn diep bedroefd dat een van onze medewerkers is overleden”, zegt een woordvoerder van het sociale medium in een verklaring. „We bieden hulp aan onze medewerkers en werken samen met de politie.”

De politie ontving om 11.30 uur (lokale tijd) een melding dat iemand was gesprongen. Toen de hulpverleners ter plekke kwamen, was de man al overleden.