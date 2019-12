Man overleeft 2 weken in Australische outback

De Australische politie heeft een tweede persoon levend teruggevonden die weken overleefde in de wildernis na te zijn gestrand door autopech. De 40-jarige Phu Tran had zich in leven weten te houden door water te drinken dat bestemd was voor vee. Een veeboer trof de man aan in de buurt van de plaats Alice Springs.

Tran maakte deel uit van een groep van drie die wilde gaan wandelen. Hij werd gevonden drie dagen na zijn vriend Tamra McBeath-Riley, die niet ver van de auto was aangetroffen. „Hij verkeert in goede conditie. Hij was een beetje gedesoriënteerd, maar afgezien daarvan was hij in goede conditie.” Van de derde wandelaar, Claire Hockridge, ontbreekt nog elk spoor.

Volgens McBeath-Riley was de auto vast komen te zitten in het rulle zand. Na een paar dagen op hulp gewacht te hebben en nadat ze door hun proviand en water heen waren, gingen Tran en Hockridge op zoek naar hulp. De politie heeft hoop dat de vrouw nog leeft. „Het lijkt erop dat ze onderweg water hebben gevonden, dus we zijn hoopvol dat ze water heeft”, aldus de politie.