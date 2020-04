Man opgepakt wegens moord op tien mensen in Libanon

Een Libanese man is opgepakt op verdenking van het vermoorden van tien mensen. Het land is geschokt door de zaak die dinsdag aan het licht kwam nadat negen lichamen werden gevonden.

De verdachte dacht dat zijn vrouw een affaire had met zijn broer. Daarom stak hij zijn vrouw neer in hun huis. Daarna nodigde hij zijn broer uit om te gaan jagen bij een rivier. Daar schoot de verdachte zijn broer dood met een jachtgeweer. Dat lichaam werd als laatste gevonden.

De man maakte nog acht slachtoffers in de plaats Baakleen, onder wie een andere broer van hem. Deze mensen waren volgens de politie op de verkeerde plek op het verkeerde moment. De andere slachtoffers waren een Libanees en zes Syriërs.

De man werd in het holst van de nacht gevonden terwijl hij zich verstopte in een tuin in een plaats bij Baakleen. Premier Hassan Diab noemt het een „verschrikkelijke zaak”.