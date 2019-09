Man opgepakt voor vliegtuigkaping in 1985

De Griekse politie heeft een 65-jarige Libanees gearresteerd op verzoek van de Duitse autoriteiten. De man wordt verdacht van het kapen van een vliegtuig en de moord op een Amerikaanse marinier in 1985, aldus de politie zaterdag. De verdachte is donderdag opgepakt op het eiland Mykonos.

Volgens Griekse media was de man betrokken bij de kaping op 14 juni 1985 van een TWA-toestel. Daarbij werd een Amerikaanse marinier doodgeschoten. Het vliegtuig was met 153 passagiers onderweg van de Egyptische hoofdstad Caïro naar het Amerikaanse San Diego met tussenstops in Athene, Rome, Boston en Los Angeles. Het werd gekaapt nadat het van Athene was opgestegen.