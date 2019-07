Man opgepakt voor doodsteken zwangere vrouw

De politie in Londen heeft een 25-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht eerder deze maand een zwangere 26-jarige vrouw te hebben doodgestoken. Na de dood van Kelly Mary Fauvrelle werd haar zoon toch ter wereld gebracht. Baby Riley overleed na vier dagen alsnog, door de gevolgen van de steekpartij.

Fauvrelle was acht maanden zwanger op het moment dat ze werd neergestoken in een huis in het zuiden van Londen.

De politie arresteerde na de moord twee verdachten, maar die zijn alweer op vrije voeten. Het onderzoek gaat volgens de politie nog door. Het motief is nog niet bekend.

Uit officiële cijfers blijkt dat in 2018 285 dodelijke steekpartijen hebben plaatsgevonden in Engeland en Wales. Dat is het hoogste aantal sinds is begonnen met het registeren van die incidenten.