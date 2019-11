Man opgepakt voor brandstichting 900 auto’s

De Franse politie heeft afgelopen week een 33-jarige man opgepakt die wordt verdacht van brandstichting van zo’n negenhonderd auto’s in het noordoosten van het land. De auto’s gingen de afgelopen zes jaar in vlammen op. De totale schade wordt geschat op zo’n 8,5 miljoen euro, meldden Franse media.

De man uit het stadje Sélestat heeft de branden bekend. De politie pakte de verdachte op nadat elf auto’s in de buurt van het stadje uitbrandden. „Het is een gewone man, iemand die geen strafblad heeft en niet bekend was bij de politie, Hij voldoet helemaal niet aan het profiel van een klassieke brandstichter”, aldus het hoofd van de onderzoeksafdeling van de gendarmerie in Straatsburg.

Volgens de krant Le Dauphiné Libéré is de man een gepassioneerd atleet op hoog niveau en specialist in korte afstanden (5 en 10 kilometer). Uit de eerste verhoren blijkt dat hij de branden stichtte uit wraak. Waarvoor is niet bekendgemaakt.