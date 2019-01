Man opgepakt om plannen aanslag op Witte Huis

Een 21-jarige man is opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op het Witte Huis. Dat blijkt uit de aanklacht die tegen de inwoner van Atlanta, Georgia, is ingediend.

De man zou in maart anoniem tegen agenten hebben gezegd dat hij was geradicaliseerd. Nadat de FBI hem op het spoor kwam, raakten twee undercoveragenten bevriend met de verdachte. Op die manier kwam de FBI erachter dat de man een opening in het Witte Huis wilde maken met vuur of explosieven en daarna met wapens zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De verdachte wilde sterven als martelaar.

Het plan was in een vergevorderd stadium, want de man is opgepakt tijdens het ruilen van zijn auto voor meerdere wapens, waaronder een raketwerper en een automatisch geweer. Bij die ruil waren ook de twee FBI-agenten aanwezig. De wapens waren van tevoren onklaar gemaakt.

De man is opgepakt nadat de ruil was voltooid en hij de wapens in bezit had.