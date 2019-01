Man opgepakt om pakjes asbest in Australië

De Australische politie heeft een 49-jarige man gearresteerd omdat hij tientallen verdachte pakketjes heeft verstuurd naar buitenlandse consulaten en ambassades in Australië. De politie zegt dat de verdachte asbest in de pakketten heeft gestopt.

Het gaat om 38 pakketten die zijn aangekomen op diplomatieke posten in Melbourne, Sydney en Canberra. Waarschijnlijk heeft de man de pakketten verstuurd vanuit zijn huis in Shepparton, een plaats in de Australische deelstaat Victoria. Dat meldt het Australische ABC News.

De consulaten van de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zwitserland hebben tegenover ABC gezegd dat zij een verdacht pakketje hebben gekregen.