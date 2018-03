Man opgepakt in Incastad om tonen achterwerk

Een 26-jarige Nederlander is weggestuurd van de ruïnes van de Incastad Machu Picchu, omdat hij zijn blote achterwerk had laten zien aan andere toeristen. De Peruaanse krant Diario Correo meldde dat de Nederlander in gezelschap was van een Duitser en een Zweed.

De drie moesten zich op het politiebureau meldden. Na verhoor konden ze vertrekken.

Twee jaar geleden verscherpte de politie de surveillance al in en rond Machu Picchu, omdat steeds meer mensen zich naakt lieten vastleggen met de wereldberoemde ruïnes op de achtergrond. Elke dag brengen circa 2700 toeristen een bezoek aan de voormalige Incastad.