Man opgepakt die burgemeester VS wilde doden vanwege mondkapjes

Een oud-brandweerman uit Wichita in de Amerikaanse staat Kansas is opgepakt omdat hij de burgemeester wilde ontvoeren en vermoorden uit frustratie over de mondkapjesverordening die van kracht is in de stad. Dat heeft burgemeester Brandon Whipple vrijdag (lokale tijd) van Wichita volgens lokale media bekendgemaakt.

Whipple zei een reeks sms-berichten te hebben gelezen die bij een andere gemeenteambtenaar waren binnengekomen en voor hem waren bedoeld. Ze zouden een gedetailleerde levensbedreiging bevatten. Het motief was het verzet van de verdachte tegen „mondkapjes en tirannie”, aldus de burgemeester. „Hij zei dat hij me ging ontvoeren en mijn keel doorsnijden en hij had mijn adres nodig omdat ik de beul moest zien. Ik en iedereen die iets met tirannie te maken had.” De dader zou ook hebben gezegd door de coronabeperkingen die gelden in bejaardentehuizen zijn moeder niet te kunnen bezoeken, aldus Whipple.

De verdachte is een 59-jarige gepensioneerde brandweerman die in 2008 door de gemeenteraad van Wichita nog werd geëerd voor zijn rol bij het redden van het leven van een politieagent uit Wichita die tijdens zijn dienst werd neergeschoten. Hij geniet bekendheid als lokale muzikant en treedt op onder de naam Cathead.