Een brand in een saunaclub in de Duitse plaats Hamminkeln (Nederrijn) heeft aan een man het leven gekost. Reddingswerkers hebben vergeefs geprobeerd de 64-jarige man te reanimeren. De sauna is volledig verwoest.

De politie heeft drie mannen aangehouden die de bluswerkzaamheden ernstig hebben verstoord. Ze pikten de brandblusslangen om elkaar nat te spuiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.