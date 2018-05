Een man is omgekomen bij een poging zijn hond te redden in de Belgische provincie Luik. Het dier was volgens de brandweer tijdens een wandeling in de rivier Ourthe gesprongen.

Het baasje kwam om het leven nadat hij de hond achterna was gesprongen. Het dier kon zichzelf uiteindelijk in veiligheid brengen, maar de man bevond zich nog in de rivier. Daarop sprongen voorbijgangers in het water om hem te redden. Hulpverleners deden nog een poging hem te reanimeren, maar konden de man niet redden.