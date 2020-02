De politie heeft een man gearresteerd na een steekpartij in een moskee vlakbij het Londense Regents Park. Door de steekpartij raakte een man van ongeveer zeventig jaar oud gewond. „We hebben een man gevonden met steekwonden”, zei de politie in een verklaring. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

De vermoedelijke dader wordt verdacht van poging tot moord.